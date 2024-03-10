Кенсингтонский дворец опубликовал первое фото Кейт Миддлтон после операции

Кенсингтонский дворец в воскресенье, 10 марта, опубликовал первое фото жены наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон после операции. Вопреки слухам, принцесса Уэльская Кэтрин жива — она поблагодарила неравнодушных за поддержку и поздравила с Днём матери, который в Соединённом Королевстве отмечается в первое воскресенье марта.

"Спасибо вам за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери", — сказано в опубликованном заявлении 42-летней Миддлтон.

Как сообщал Life.ru, в середине января представители королевской семьи заявили, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Детали в Кенсингтонском дворце раскрывать не стали, чем породили множество слухов: в прессе и среди британцев звучали версии о пластической операции, ЭКО и даже коме принцессы. Всё это время Миддлтон не появлялась на публике. Только 30 января стало известно о её выписке, а в конце февраля СМИ узнали, что принцессе Уэльской тяжело даётся восстановление после операции.