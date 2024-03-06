Тройной удар: Болезни отца и супруги подкосили эмоциональное состояние принца Уильяма
Психолог Овсепян: Принца Уильяма охватила тревога и депрессия из-за болезни жены
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / AP / Chris Jackson
Принц Уэльский Уильям переживает непростые времена из-за болезни отца Карла III и операции, которую перенесла недавно его супруга Кейт Миддлтон. Тревога, депрессия и чувство беспомощности подкосили психологическое состояние наследника престола, считает астролог и психолог Сара Овсепян.
По словам эксперта, на принца обрушились сразу три удара. Во-первых, он находится под большим эмоциональным давлением. Уильям понимает, что скоро ему придётся пережить чувство утраты из-за онкологии монарха. Во-вторых, теперь старший сын короля должен балансировать между публичной жизнью, заботой о детях и помощью родным. На этом фоне не исключены конфликты в отношениях с Миддлтон, назвала третью напасть психолог.
"Иногда полезно обратиться за профессиональной психологической помощью как для себя, так и для детей, чтобы научиться справляться с негативными эмоциями и стрессом", — посоветовала в завершение Овсепян, беседуя с порталом "Страсти".
Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в январе прошлого года. За день до Нового года супругу принца выписали для восстановления после хирургического вмешательства.