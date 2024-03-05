Папарацци впервые засняли Кейт Миддлтон после загадочной операции

Пользователи сочли, что Кейт выглядит не слишком хорошо: бледна, с отёками. Кто-то даже заметил на носу принцессы пластырь, решив, что она сделала ринопластику.

Напомним, в середине января представители королевской семьи сообщили, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Детали в Кенсингтонском дворце раскрывать не стали, чем породили множество слухов: в прессе и среди британцев звучали версии о пластической операции, ЭКО и даже коме принцессы. Всё это время Миддлтон не появлялась на публике. Лишь 30 января появилось сообщение о её выписке, а в конце февраля СМИ узнали, что принцессе Уэльской тяжело даётся восстановление после операции.