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Папарацци впервые засняли Кейт Миддлтон после загадочной операции

5 марта, 08:22
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС/AP/Frank Augstein

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС/AP/Frank Augstein

Папарацци впервые сняли Кейт Миддлтон после операции, которую монаршая особа перенесла в январе. 42-летнюю Кейт запечатлели в автомобиле с мамой.

Пользователи сочли, что Кейт выглядит не слишком хорошо: бледна, с отёками. Кто-то даже заметил на носу принцессы пластырь, решив, что она сделала ринопластику.

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Напомним, в середине января представители королевской семьи сообщили, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Детали в Кенсингтонском дворце раскрывать не стали, чем породили множество слухов: в прессе и среди британцев звучали версии о пластической операции, ЭКО и даже коме принцессы. Всё это время Миддлтон не появлялась на публике. Лишь 30 января появилось сообщение о её выписке, а в конце февраля СМИ узнали, что принцессе Уэльской тяжело даётся восстановление после операции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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