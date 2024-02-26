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26 февраля, 10:38

Кейт Миддлтон расстроилась из-за того, что не может работать после операции

Принцессе Уэльской Кейт Миддлтон тяжело даётся восстановление после операции. Как пишет британский журнал OK! со ссылкой на источник, она, будучи всегда здоровым и спортивным человеком, трудно переносит постельный режим и переживает из-за неспособности выполнять свою работу.

"Ей сделали сложную операцию, она пытается следовать указаниям врача, чтобы всё зажило... С одной стороны, ей было приятно отдохнуть, но необходимость сидеть и смотреть, как другие выполняют её работу, её расстраивает", — указывает инсайдер.

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Напомним, Кейт Миддлтон провели операцию в одной из больниц Лондона. Утверждается, что вмешательство было плановым. К своим обязанностям она вернётся лишь в конце марта.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Матвей Константинов
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