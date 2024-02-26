Кейт Миддлтон расстроилась из-за того, что не может работать после операции

Принцессе Уэльской Кейт Миддлтон тяжело даётся восстановление после операции. Как пишет британский журнал OK! со ссылкой на источник, она, будучи всегда здоровым и спортивным человеком, трудно переносит постельный режим и переживает из-за неспособности выполнять свою работу.

"Ей сделали сложную операцию, она пытается следовать указаниям врача, чтобы всё зажило... С одной стороны, ей было приятно отдохнуть, но необходимость сидеть и смотреть, как другие выполняют её работу, её расстраивает", — указывает инсайдер.