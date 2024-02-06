Проклятье Виндзоров или пророчество Нострадамуса: Какую судьбу Карла III увидела экстрасенс Экстрасенс Блэкмун: Решающим для британской короны должен стать июль 2024 года 6 февраля, 14:12 Король Карл III и королева Камилла. Обложка © Shutterstock

За короткое время сразу несколько членов королевской семьи Великобритании объявили о проблемах со здоровьем. Сначала принцесса Уэльская Кэтрин перенесла серьёзную, судя по всему, операцию на брюшной полости, все её публичные мероприятия отменены на два месяца вперёд. Беда не обошла и самого короля: Карл III узнал, что болен раком. Череда неприятностей началась для Виндзоров после смерти королевы Елизаветы II. Можно ли говорить о "проклятии" или это просто череда совпадений, Life.ru объяснила экстрасенс, астролог Аделина Блэкмун.

В целом череда неприятностей выглядит случайным совпадением и не говорит о нависшем над родом Виндзоров роке или проклятии. Однако развитие событий вполне укладывается в астрологический прогноз, сделанный Карлу III ещё до коронации: его правление будет бурным, но недолгим. Особенно тяжёлыми будут первые 12 месяцев. Болезнь вполне может стать той причиной, которая заставит Карла III отказаться от своей роли. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Болезнь, как считает экстрасенс, проявилась из-за внутреннего конфликта Карла III: будучи сыном своей матери, он хорошо понимает, что такое долг и публичность, но это сталкивается с его желанием вести частную, закрытую жизнь.

По мнению Блэкмун, решающим для британской короны должен стать июль 2024 года. Если Карл III найдёт в себе силы остаться, монархия в Британии имеет все шансы на то, чтобы устоять и перейти по линии наследования к старшему сыну короля принцу Уильяму. Однако, если Карл III решит уйти, это будет означать, что сбудется пророчество Нострадамуса о низвергнутом "короле острова".

"И в Великобритании может быть совершенно неожиданный для всех "монарх". Многие видят в этом "загадочном короле" младшего сына, принца Гарри, но его гороскоп не предполагает таких поворотов судьбы. Скорее всего, монархия преобразуется каким-то образом, а королевская семья потеряет свои привилегии", — добавила астролог.