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5 февраля, 18:28

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

Король Великобритании Карл III. Обложка © Shutterstock

Король Великобритании Карл III. Обложка © Shutterstock

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак, он начал курс лечения, сообщили в Букингемском дворце. Политик продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами. Вид обнаруженного рака не уточняется.

"Во время недавней госпитализации короля при проведении медицинской процедуры в связи доброкачественным увеличением простаты был выявлен ещё один повод для беспокойства. Последующие диагностические процедуры подтвердили наличие одной из форм онкологического заболевания", — говорится в заявлении канцелярии 75-летнего монарха.

Там отметили, что король сегодня приступил к плановому лечению, на время которого врачи рекомендовали ему отложить исполнение публичных обязанностей. Однако в канцелярии дополнили, что в течение этого времени Карл III продолжит заниматься государственными делами и будет работать с бумагами в обычном режиме. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пожелал главе государства скорейшего выздоровления.

Протестующие освистали Карла III после речи на церемонии открытия Парламента
Протестующие освистали Карла III после речи на церемонии открытия Парламента

Ранее Life.ru рассказывал, что Карлу III делали медицинскую процедуру, из-за которой он на время отошёл от публичных обязанностей. Выяснилось, что лечение потребовалось в связи с увеличением простаты. Уточнялось, что новообразование монарха — доброкачественное.

Александра Мышляева
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