У короля Великобритании Карла III обнаружили рак, он начал курс лечения, сообщили в Букингемском дворце. Политик продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами. Вид обнаруженного рака не уточняется.

"Во время недавней госпитализации короля при проведении медицинской процедуры в связи доброкачественным увеличением простаты был выявлен ещё один повод для беспокойства. Последующие диагностические процедуры подтвердили наличие одной из форм онкологического заболевания", — говорится в заявлении канцелярии 75-летнего монарха.

Там отметили, что король сегодня приступил к плановому лечению, на время которого врачи рекомендовали ему отложить исполнение публичных обязанностей. Однако в канцелярии дополнили, что в течение этого времени Карл III продолжит заниматься государственными делами и будет работать с бумагами в обычном режиме. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пожелал главе государства скорейшего выздоровления.