"Прожить можно довольно долго": Онколог оценила шансы Карла III на выздоровление Врач Магомедова — о диагнозе Карла III: Возрастные пациенты тяжелее переносят "химию" 6 февраля, 08:21 Король Великобритании Карл III. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Возрастные пациенты, у которых выявлен рак, уже имеют много сопутствующих патологий, из-за этого они тяжелее переносят "химию", лучевое лечение, операции и дольше восстанавливаются. Так врач-онколог Хамис Магомедова прокомментировала Life.ru сообщения об онкологическом заболевании у британского короля Карла III.

По словам врача, в пожилом возрасте чаще всего рак выявляется уже на 3 или 4 стадии, когда есть метастазы, повреждены кости, головной мозг. Однако если это первая или вторая стадия, то заболевание будет протекать легче и легче поддаваться лечению.

"В среднем, прожить можно довольно долго. Если это первая и вторая стадия, то показатель выживаемости будет сильно выше — 5–10 лет. Шанс пройти этот рубеж больше и выше, если обнаружить рак именно на ранней стадии", — объяснила Магомедова.

Также, по словам онколога, нужно учитывать агрессивность самой опухоли. Есть высоко дифференцированный рак, когда раковая клетка не сильно отличается от здоровой — такой вид заболевания быстрее и легче лечить. Низко дифференцированный рак означает, что раковая клетка сильно отличается от здоровой клетки.

"У возрастных пациентов снижена функция печени, почек, в целом органов. Поэтому препараты часто обладают токсичностью на весь организм в целом. Побочные эффекты в данном случае будут более выраженными", — добавила врач.

Авторы Андрей Горяничев