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5 февраля, 19:55

Принц Гарри посетит Британию для встречи с онкобольным отцом Карлом III

Принц Гарри. Обложка © ТАСС / AP / Andy Stenning

Принц Гарри. Обложка © ТАСС / AP / Andy Stenning

Известие об онкологическом заболевании короля Великобритании Карла III побудило принца Гарри срочно посетить Лондон для встречи с отцом. Он прибудет на родину в ближайшие дни, сообщил со ссылкой на источники портал PA.

По данным британского издания, младший сын уже беседовал с монархом по телефону. Они обсудили неожиданный диагноз и согласовали визит.

"Герцог Сассекский говорил с королём о его диагнозе "рак" и поедет в Соединённое Королевство, чтобы увидеться с ним в ближайшие дни", — уточнили в агентстве.

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О смертельном заболевании короля стало известно 5 февраля. Страшный диагноз монарху поставили после госпитализации на фоне простатита. Карл III уже начал курс лечения, параллельно продолжая исполнять государственные обязанности.

Илья Пушкарев
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