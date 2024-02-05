Принц Гарри посетит Британию для встречи с онкобольным отцом Карлом III
Принц Гарри. Обложка © ТАСС / AP / Andy Stenning
Известие об онкологическом заболевании короля Великобритании Карла III побудило принца Гарри срочно посетить Лондон для встречи с отцом. Он прибудет на родину в ближайшие дни, сообщил со ссылкой на источники портал PA.
По данным британского издания, младший сын уже беседовал с монархом по телефону. Они обсудили неожиданный диагноз и согласовали визит.
"Герцог Сассекский говорил с королём о его диагнозе "рак" и поедет в Соединённое Королевство, чтобы увидеться с ним в ближайшие дни", — уточнили в агентстве.
О смертельном заболевании короля стало известно 5 февраля. Страшный диагноз монарху поставили после госпитализации на фоне простатита. Карл III уже начал курс лечения, параллельно продолжая исполнять государственные обязанности.