Принц Гарри посетит Британию для встречи с онкобольным отцом Карлом III

Известие об онкологическом заболевании короля Великобритании Карла III побудило принца Гарри срочно посетить Лондон для встречи с отцом. Он прибудет на родину в ближайшие дни, сообщил со ссылкой на источники портал PA.

По данным британского издания, младший сын уже беседовал с монархом по телефону. Они обсудили неожиданный диагноз и согласовали визит.

"Герцог Сассекский говорил с королём о его диагнозе "рак" и поедет в Соединённое Королевство, чтобы увидеться с ним в ближайшие дни", — уточнили в агентстве.