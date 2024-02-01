"Сдал позиции": СМИ узнали о намерении Карла III отречься от престола в пользу принца Уильяма

Король Великобритании Карл III не собирается засиживаться на троне до самой смерти по примеру матери. Как сообщил бывший королевский дворецкий Пол Баррелл, в ближайшие 10 лет монарх намерен отречься от престола в пользу старшего сына, принца Уильяма.

Как отметил Баррелл в интервью изданию New York Post (NYP), во время коронации Карл III даже не думал об уходе с престола, но за восемь месяцев правления он "сдал позиции" на фоне ухудшения здоровья. Желание отречься от престола также укрепил уход в декабре 2023 года королевы Дании Маргрете II. По словам экс-дворецкого, в ближайшее время британский монарх планирует реализовать хотя бы часть своих реформ, а потом со спокойной душой уйти на пенсию.

"Он будет усердно работать в течение десяти лет, а затем скажет, что пора на пенсию, и будет наблюдать за расцветом своего сына. Страна примет новых молодых короля и королеву, и круг замкнётся, когда сын Дианы станет королём", — добавил Баррелл.