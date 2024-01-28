"Русофобия месяца": Захарова высмеяла статью о попытке "российского" дрона сорвать коронацию Карла III

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "русофобией месяца" статью британского таблоида The Telegraph о том, что российское посольство в Лондоне якобы пыталось сорвать коронацию Карла III в мае 2023 года. Своими мыслями на этот счёт дипломат поделилась в телеграм-канале.

Британское издание ранее сообщило, что во время церемонии коронации в воздухе над Букингемским дворцом полицейские заметили беспилотник. Спецслужбы, разумеется, заподозрили Россию в причастности к его запуску. При этом позже выяснилось, что дроном управлял 36-летний американец Валид Марай — в итоге его оштрафовали и отпустили с миром.

"Являлся ли он шпионом ЦРУ или просто хотел сфоткать Карла III, не сообщается. А жаль", — посетовала Захарова и добавила, что британцам было бы небезынтересно это узнать.