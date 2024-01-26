Карла III положили в больницу на фоне диагностированного простатита
Карла III госпитализировали для планового лечения
Короля Великобритании Карла III доставили в одну из больниц Лондона, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца. Ему проведут плановую медицинскую процедуру.
"Этим утром король был доставлен в лондонскую больницу для запланированного лечения. Его Величество хотел бы поблагодарить всех тех, кто посылал ему добрые пожелания на протяжении последней недели", — говорится в публикации.
Напомним, о предстоящей госпитализации Карла III стало известно 17 января. В Букингемском дворце подчёркивали, что образование в предстательной железе доброкачественное. На период восстановления публичные обязанности монарха будут отложены.
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