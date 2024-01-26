Карла III положили в больницу на фоне диагностированного простатита

Короля Великобритании Карла III доставили в одну из больниц Лондона, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца. Ему проведут плановую медицинскую процедуру.

"Этим утром король был доставлен в лондонскую больницу для запланированного лечения. Его Величество хотел бы поблагодарить всех тех, кто посылал ему добрые пожелания на протяжении последней недели", — говорится в публикации.