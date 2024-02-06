Британовед оценила угрозу падения монархии в Англии из-за болезни короля Карла III

Монарх в Великобритании, как и вся королевская семья, выполняет в основном публичные функции, поэтому диагноз короля Карла III также стал достоянием общественности. Однако это не имеет политического значения, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук Елена Ананьева.

"Монарх — публичная фигура, и обсуждают абсолютно всё, до полного неприличия. Другое дело, что монарх в Британии, в общем-то, ничего не определяет, потому что с 1649 года, когда казнили Карла I, монархия в Британии носит ограниченный характер. Так что здесь, скорее всего, это пиар-акция для журналистов", — объяснила она в эфире радио Sputnik.

Британовед заметила, что в Англии институт монархии является символом стабильности в обществе и единства нации. Карл III не обладает полномочиями продвигать ту или иную повестку, становиться на ту или иную сторону. Нынешний монарх в свою бытность принцем Уэльским любил рассылать везде письма со своим мнением об архитектуре, гомеопатии и на другие темы. Эти записки Карла называли "письмами чёрного паука" за корявый почерк будущего короля. Перед своей коронацией Карл III пообещал больше не вмешиваться в политику, рассказывает Ананьева.

Несмотря на неутешительный диагноз короля, эксперт не считает, что монархия в Британии теперь находится в опасности. Она напомнила про закон о престолонаследии, который держит короля в достаточно жёстких рамках. Согласно документу, его наследником является принц Уильям. Поэтому британовед уверена, что монархии ничего не угрожает.