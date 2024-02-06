Премьер Сунак: Врачам Карла III удалось выявить у него рак на ранней стадии
Король Великобритании Карл III. Обложка © Getty Images / Ian Vogler – WPA Pool
Врачам короля Великобритании Карла III удалось выявить у него рак на ранней стадии развития. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Риши Сунак в интервью для вещательной компании Би-би-си.
"Как и все, я был шокирован и очень расстроен новостью [о болезни монарха], и сейчас мои мысли с ним и его семьёй. К счастью, заболевание удалось обнаружить на ранней стадии. <...> Конечно, я регулярно с ним контактирую, и мы продолжим общаться в обычном режиме", — подчеркнул он.
Каждую неделю монарх принимал премьера в Букингемском дворце, чтобы обсудить самые важные события в мире и стране. Британские СМИ утверждают, что эти встречи будут проводиться в прежнем режиме, однако сам Сунак эту информацию подтверждать не стал, сказав лишь, что будет поддерживать связь.
Напомним, накануне, 5 февраля, Букингемский дворец официально сообщил, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак, он начал курс лечения. При этом монарх продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами. Кстати, ещё недавно политику делали медицинскую процедуру, из-за которой он на время отошёл от публичных обязанностей. Выяснилось, что лечение потребовалось в связи с увеличением простаты.