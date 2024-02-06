Премьер Сунак: Врачам Карла III удалось выявить у него рак на ранней стадии

Врачам короля Великобритании Карла III удалось выявить у него рак на ранней стадии развития. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Риши Сунак в интервью для вещательной компании Би-би-си.

"Как и все, я был шокирован и очень расстроен новостью [о болезни монарха], и сейчас мои мысли с ним и его семьёй. К счастью, заболевание удалось обнаружить на ранней стадии. <...> Конечно, я регулярно с ним контактирую, и мы продолжим общаться в обычном режиме", — подчеркнул он.