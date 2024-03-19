Исчезнувшую Кейт Миддлтон засняли на видео с принцем Уильямом, но зрители заподозрили обман The Sun опубликовал видео похода Кейт Миддлтон в аптеку, но зрители её не узнали 19 марта, 07:45 Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / Frank Augstein

В Британии засняли на видео принцессу Кейт Миддлтон, которая не появляется на публике после перенесённой операции. Её увидели на парковке возле продуктового магазина в Виндзоре. Вот только пользователи не спешат верить кадрам, опубликованным британским таблоидом The Sun.

Как утверждает издание, 40-летний Нельсон Сильва стал очевидцем того, что принцесса жива и здорова. Он вышел из магазина и увидел, как улыбающаяся Кейт Миддлтон в спортивном костюме, кроссовках и с пакетом в руках идёт с мужем, принцем Уильямом, в аптеку. Мужчина достал телефон и тут же заснял принцессу.

"Когда они выходили из магазина, решил заснять их на видео. Думаю, они вышли через ворота с территории. Они просто исчезли, я не видел машины, в которую они сели. Я просто хотел поделиться со своей семьёй кадрами и показать, насколько нормальными они были", — сказал позже британец.

По его словам, Миддлтон выглядела счастливой, расслабленной и вполне здоровой. Сильва отослал ролик в два крупнейших мировых издания о звёздах — американское TMZ и британское The Sun. Однако пользователи раскритиковали видео. По мнению большинства, на кадрах вовсе не принцесса, а похожая на неё девушка. Даже фигура у "незнакомки" якобы более стройная. Также вызывает вопросы тот факт, что на заднем фоне видны рождественские украшения. И, наконец, пользователи недоумевают, почему только Сильва узнал принцессу, а остальные окружающие совсем не отреагировали на её появление.

Авторы Татьяна Миссуми