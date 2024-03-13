Экстрасенс разглядела на Кейт Миддлтон проклятие принцессы Дианы

Жена наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон может повторить жизненный путь принцессы Дианы, если её муж станет королём. Об этом заявила экстрасенс Дарья Миронова в интервью с "Вечерней Москвой".

По словам ясновидящей, Миддлтон сейчас переживает нелёгкий жизненный отрезок, поскольку из-за внимания прессы ей приходится скрываться и тайно лечиться от женских заболеваний.

"У неё проблемы с репродуктивными органами, и есть большой риск, что Кейт Миддлтон больше не сможет родить. Такая ситуация возникла из-за непростых отношений между супругами. Также у неё происходит кармическая отработка за прошлые ошибки. Стрессовый фактор тоже мог повлиять на возникновение проблем со здоровьем", — считает Миронова.

Экстрасенс связывает это с тем, что герцогиня Кембриджская стала новым вместилищем для проклятья принцессы Дианы, в смерти которой косвенным образом замешана королевская семья. Все женщины, ставшие частью династии Виндзоров, перенимают на себя участь "королевы людских сердец". По словам ясновидящей, ситуация может принять более пугающий оборот для Миддлтон, если принц Уильям займёт английский престол.

Это свидетельствует о том, что кармическая отработка за трагичную судьбу принцессы Дианы герцогиней Кембриджской может растянуться на всю её жизнь.