Кейт Миддлтон заметили возле Виндзорского замка после скандала с фотошопом

Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уэльским Уильямом была замечена рядом с Виндзорским замком. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Сегодня днём принц Уэльский в сопровождении супруги направился в Вестминстерское аббатство на ежегодную службу, приуроченную ко Дню содружества наций в Великобритании. Однако газета пишет, что Кейт Миддлтон планировала вместо этого отправиться на частную встречу.

Подробностей газета не приводит, однако, предположительно, встреча проходила в центре Лондона, поскольку Уильям ехал именно туда. Вот только когда он прибыл на службу в 14:45, Миддлтон с ним уже не было. В аббатстве также присутствовали высокопоставленные члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принцессу Анну.