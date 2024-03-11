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11 марта, 18:42

Кейт Миддлтон заметили возле Виндзорского замка после скандала с фотошопом

Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / AP / Frank Augstein

Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / AP / Frank Augstein

Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уэльским Уильямом была замечена рядом с Виндзорским замком. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Сегодня днём принц Уэльский в сопровождении супруги направился в Вестминстерское аббатство на ежегодную службу, приуроченную ко Дню содружества наций в Великобритании. Однако газета пишет, что Кейт Миддлтон планировала вместо этого отправиться на частную встречу.

Подробностей газета не приводит, однако, предположительно, встреча проходила в центре Лондона, поскольку Уильям ехал именно туда. Вот только когда он прибыл на службу в 14:45, Миддлтон с ним уже не было. В аббатстве также присутствовали высокопоставленные члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принцессу Анну.

Кейт Миддлтон расстроилась из-за того, что не может работать после операции
Кейт Миддлтон расстроилась из-за того, что не может работать после операции

Напомним, недавно в соцсетях произошёл скандал из-за фото Кейт Миддлтон, которое выложил Кенсингтонский дворец после её выздоровления. В комментариях многие люди заметили наличие на фото признаков обработки. У женщины отсутствовало обручальное кольцо, молния на её куртке была смещена, а юбка принцессы Шарлотты была размазана. В связи с этим многим СМИ пришлось срочно отзывать эту фотографию.

Владимир Озеров
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