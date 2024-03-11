Первое фото Кейт Миддлтон после операции начали массово удалять из-за "признаков фотошопа"

Сегодняшнее утро для жены наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон оказалось вовсе не добрым. Ведущие мировые агентства отозвали её первую фотографию после операции, которую опубликовал Кенсингтонский дворец, из-за подозрений в ретуши. Об этом сообщают в газете Daily Mail.

На снимке принцесса Уэльская позирует в окружении своих детей. Самые внимательные пользователи соцсетей заметили на ней несколько подозрительных деталей: отсутствие обручального кольца на левой руке, смещённую молнию на её куртке, а также размытую юбку принцессы Шарлотты и её частично отсутствующий рукав. В итоге фото отозвали Reuters, Associated Press и Agence France-Presse. Более того, сами представители Кенсингтонского дворца ситуацию комментировать не стали.

"Дворец сегодня сталкивается с вопросами после того, как агентства Reuters, AP, Getty и AFP отозвали фотографию из-за утверждений, что ею могли манипулировать с помощью цифровых технологий, а фанаты указывают на "ошибки", которые якобы доказывают, что фотография была отредактирована", — рассказывают в газете.