Первое фото Кейт Миддлтон после операции начали массово удалять из-за "признаков фотошопа"
СМИ массово отозвали фото Кейт Миддлтон после операции из-за подозрений в ретуши
Первое фото Кейт Миддлтон после операции. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Princeandprincessofwales
Сегодняшнее утро для жены наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон оказалось вовсе не добрым. Ведущие мировые агентства отозвали её первую фотографию после операции, которую опубликовал Кенсингтонский дворец, из-за подозрений в ретуши. Об этом сообщают в газете Daily Mail.
На снимке принцесса Уэльская позирует в окружении своих детей. Самые внимательные пользователи соцсетей заметили на ней несколько подозрительных деталей: отсутствие обручального кольца на левой руке, смещённую молнию на её куртке, а также размытую юбку принцессы Шарлотты и её частично отсутствующий рукав. В итоге фото отозвали Reuters, Associated Press и Agence France-Presse. Более того, сами представители Кенсингтонского дворца ситуацию комментировать не стали.
"Дворец сегодня сталкивается с вопросами после того, как агентства Reuters, AP, Getty и AFP отозвали фотографию из-за утверждений, что ею могли манипулировать с помощью цифровых технологий, а фанаты указывают на "ошибки", которые якобы доказывают, что фотография была отредактирована", — рассказывают в газете.
Как сообщал Life.ru, в середине января представители королевской семьи заявили, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Детали в Кенсингтонском дворце раскрывать не стали, чем породили множество слухов: в прессе и среди британцев звучали версии о пластической операции, ЭКО и даже коме принцессы. Всё это время Миддлтон не появлялась на публике. Только 30 января стало известно о её выписке, а в конце февраля СМИ узнали, что принцессе Уэльской тяжело даётся восстановление после операции.