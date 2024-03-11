Кейт Миддлтон взяла на себя вину за монтаж на первом фото после операции и породила новые слухи

Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон принесла извинения за семейную фотографию, на которой журналисты заметили ретушь и не поверили в её подлинность. Пост с объяснениями появился в соцсети Х.

"Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с монтажом. Я хотела бы принести свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие хорошо провели День матери", — говорится в тексте.