Кейт Миддлтон взяла на себя вину за монтаж на первом фото после операции и породила новые слухи
Кейт Миддлтон объяснилась за фотошоп на семейном снимке в День матери
Первое фото Кейт Миддлтон после операции. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Princeandprincessofwales
Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон принесла извинения за семейную фотографию, на которой журналисты заметили ретушь и не поверили в её подлинность. Пост с объяснениями появился в соцсети Х.
"Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с монтажом. Я хотела бы принести свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие хорошо провели День матери", — говорится в тексте.
Однако общественность скептически восприняла слова Миддлтон. Пользователи задались вопросом, а зачем вообще понадобился фотошоп, если со здоровьем принцессы Уэльской всё в порядке и скрывать нечего.
Напомним, Кенсингтонский дворец опубликовал первое после операции фото жены наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон. Однако Reuters, Associated Press и Agence France-Presse отозвали снимок после размещения, заподозрив, что был сделан фотошоп, а значит, фотографию якобы нельзя считать подтверждением хорошего самочувствия Миддлтон.