Карл III выразил гордость за Кейт Миддлтон из-за мужественного признания о раке Guardian: Карл III гордится Кейт Миддлтон, признавшейся в заболевании раком 23 марта, 08:53 Кейт Миддлтон. Обложка © Zuma / TASS

Король Великобритании Карл III признался, что чувствует гордость за принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая нашла в себе силы публично рассказать о своём заболевании раком. Об этом пишет Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца.

"Король Карл III очень гордится Кейт и её мужеством, с которым она выступила", — отмечается в публикации.

Карл III и его супруга королева Камилла намерены оказать принцессе любую поддержку и помочь ей преодолеть трудный этап в жизни, указано в статье.

Авторы Татьяна Миссуми