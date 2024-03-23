Карл III выразил гордость за Кейт Миддлтон из-за мужественного признания о раке
Guardian: Карл III гордится Кейт Миддлтон, признавшейся в заболевании раком
Кейт Миддлтон. Обложка © Zuma / TASS
Король Великобритании Карл III признался, что чувствует гордость за принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая нашла в себе силы публично рассказать о своём заболевании раком. Об этом пишет Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца.
"Король Карл III очень гордится Кейт и её мужеством, с которым она выступила", — отмечается в публикации.
Карл III и его супруга королева Камилла намерены оказать принцессе любую поддержку и помочь ей преодолеть трудный этап в жизни, указано в статье.
Напомним, в середине января принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. После этого она перестала появляться на публике, что породило слухи о коме, пластической операции, ЭКО и даже смерти Кейт. Чтобы опровергнуть домыслы, королевская семья опубликовала фото принцессы с детьми. Но журналисты заметили признаки ретуши и назвали снимок фальшивкой. 22 марта Кейт Миддлтон призналась, что в результате операции у неё был диагностирован рак. Сейчас она проходит курс химиотерапии.