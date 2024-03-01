Врач объяснил, какое выявленное у Байдена заболевание может привести к его смерти

В списке диагнозов Джо Байдена выделяется такое возрастное заболевание, как нейропатия ног. При нём ухудшается кровоснабжение и, как следствие, человек начинает спотыкаться, не может контролировать свою походку. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

Что касается мерцательной аритмии — по словам специалиста, это коварное заболевание поражает и молодых. Люди, перенёсшие коронавирус, часто страдают нарушениями сердечного ритма. Мерцательная аритмия может возникнуть и в результате гипертонической болезни или перенесённого вирусного заболевания. Мышцы предсердия начинают хаотично сокращаться, и в запущенных случаях нарушается нормальный ток крови. Заболевание, однако, хорошо изучено, его научились успешно лечить.

Ещё одна проблема, выявленная у Байдена, — липидемия, то есть избыточное содержание определённых жиров в крови человека. Кардиолог объяснил, что здесь важно понимать, какой плотности холестерин. Если очень низкий, то могут забиться артерии, а атеросклероз способен привести к сосудистым поражениям головного мозга, что оборачивается потерей памяти и деменцией.

"Деменция, по сути, это нарушение кровоснабжения головного мозга, к которому приводит дислипидемия, атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, нарушение ритма сердца, различные сопутствующие заболевания, которые у него ещё есть", — обрисовал нерадостные перспективы американского президента Кондрахин.