Классический набор: Врач оценил опасность найденных у Байдена болезней
Врач Авербах: Байден обладает "классическим набором" болезней пожилого человека
Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House
Обнаруженными у 81-летнего президента США Джо Байдена заболеваниями страдают все пожилые сверстники политика, заявил терапевт Лев Авербах. По мнению врача, диагностированные в рамках медосмотра недуги не несут серьёзной угрозы для жизни главы Белого дома.
Американский лидер не испытывает серьёзного дискомфорта из-за гиперлипидемии и гастроэзофагеального рефлюкса, подчеркнул эксперт. Президенту всего лишь нужно равномерно питаться и не спать с низко расположенной головой. То же самое и с апноэ, которое входит в "классический набор" человека на исходе лет.
"У всех в таком возрасте артрит — разной степени выраженности может быть: у одних похуже, у других получше. Суставы болят в разной степени интенсивности", — рассказал Авербах РИА "ФедералПресс".
Напомним, что ежегодный медосмотр Байден прошёл 28 февраля. Врачи не нашли у президента новых болезней, которые мешали бы ему править государством.