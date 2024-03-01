Классический набор: Врач оценил опасность найденных у Байдена болезней

Обнаруженными у 81-летнего президента США Джо Байдена заболеваниями страдают все пожилые сверстники политика, заявил терапевт Лев Авербах. По мнению врача, диагностированные в рамках медосмотра недуги не несут серьёзной угрозы для жизни главы Белого дома.

Американский лидер не испытывает серьёзного дискомфорта из-за гиперлипидемии и гастроэзофагеального рефлюкса, подчеркнул эксперт. Президенту всего лишь нужно равномерно питаться и не спать с низко расположенной головой. То же самое и с апноэ, которое входит в "классический набор" человека на исходе лет.