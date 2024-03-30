Звезда сериала "Воронины" оказалась в шаге от инфаркта SHOT: У актрисы Анны Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию 30 марта, 16:40 Анна Фроловцева. Обложка © ТАСС / Павел Смертин

Заслуженная артистка РФ Анна Фроловцева, сыгравшая Галину Ивановну в знаменитом сериале "Воронины", страдает мерцательной аритмией, которая может повлечь инфаркт. Об этом сообщает SHOT.

75-летняя Фроловцева обратилась к врачам с жалобами на боль в сердце, отдающую в руку, высокое давление и учащённое сердцебиение. В больнице артистке стабилизировали ритм сердца и выписали направление на врачебную комиссию, которая определит требуемые методы лечения.

Анна Фроловцева известна зрителям по многочисленным фильмам и работам в театре. Славу ей принесли роли в таких сериалах, как "Знахарь", "Папины дочки", "Солдаты" и "Воронины".

Ранее звезда сериалов "Друзья" и "Прощай навсегда" Кристина Эпплгейт рассказала, что на фоне рассеянного склероза врачи обнаружили у неё в мозге около 30 очагов поражения. По её словам, эта болезнь — худшее, что ей приходилось переживать.

Авторы Татьяна Миссуми