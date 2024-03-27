Актриса Светличная, попавшая в больницу с инфарктом, недавно перестала ходить

Состояние актрисы Светланы Светличной, попавшей сегодня в больницу, ухудшилось на днях. По данным SHOT , заслуженная артистка РСФСР недавно перестала ходить из-за проблем с ногами и передвигалась на коляске.

Как уточняет телеграм-канал, 83-летняя Светлана Афанасьевна стала жаловаться на сильные боли в ногах. МРТ показала, что сустав в правом колене сильно деформировался, заслуженной артистке поставили диагноз "остеоартроз коленного сустава 2-й степени".

Из красавиц — в бабушки: Как сейчас выглядят знаменитые актрисы, кого раньше считали секс-символами СССР

Из красавиц — в бабушки: Как сейчас выглядят знаменитые актрисы, кого раньше считали секс-символами СССР

Светлана Светличная – заслуженная артистка РСФСР, одна из главных красавиц советского кино. Она сыграла в десятках картин: "Застава Ильича", "Им покоряется небо", "Стряпуха", "Новые приключения неуловимых", "Любить…", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя". Но самой запоминающейся и популярной у зрителя стала ее блестящая Анна Сергеевна из "Бриллиантовой руки". Подробнее о жизни и творчестве Светличной читайте на uznayvse.ru.