Актриса Светличная попала в больницу, у неё острый инфаркт миокарда

83-летнюю актрису увезли из психиатрического стационара Гиляровского, где она из-за деменции находилась уже несколько лет.

Из красавиц — в бабушки: Как сейчас выглядят знаменитые актрисы, кого раньше считали секс-символами СССР

Из красавиц — в бабушки: Как сейчас выглядят знаменитые актрисы, кого раньше считали секс-символами СССР

Напомним, что осенью 2023 года актриса серьёзно заболела. Врачам удалось вылечить её от пневмонии, но Светличной пришлось задержаться в центре борьбы с туберкулёзом. После обследования медики нашли у неё в лёгких небольшие рубцовые изменения, однако свежих очагов уже не оказалось.