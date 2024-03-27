Актриса Светличная попала в больницу, у неё острый инфаркт миокарда
Через месяц Светлане Афанасьевне Светличной должно исполниться 84 года. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
В Москве госпитализирована советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. По данным SHOT, у звезды "Бриллиантовой руки" — острый инфаркт миокарда.
83-летнюю актрису увезли из психиатрического стационара Гиляровского, где она из-за деменции находилась уже несколько лет.
Инфаркт миокарда — серьёзное, угрожающее жизни заболевание, обусловленное гибелью части сердечной мышцы из-за прекращения кровотока по крупной артерии сердца. Непосредственной причиной инфаркта является формирование атеросклеротических бляшек с последующим образованием тромбов в артериях сердца.
Напомним, что осенью 2023 года актриса серьёзно заболела. Врачам удалось вылечить её от пневмонии, но Светличной пришлось задержаться в центре борьбы с туберкулёзом. После обследования медики нашли у неё в лёгких небольшие рубцовые изменения, однако свежих очагов уже не оказалось.