Не узнаёт друзей: Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная стремительно теряет память из-за деменции

Звезда "Бриллиантовой руки" и "Стряпухи" Светлана Светличная, страдающая от деменции и недавно заболевшая пневмонией, всё стремительнее теряет память. Как пишет kp.ru, вот уже полгода она проходит лечение в психиатрической больнице: если раньше родные справлялись с ней, то сейчас у актрисы появились новые симптомы — перепады настроения, подозрительность и навязчивые идеи сбежать.

Однако это не значит, что Светличная не ладит с родственниками, а те якобы хотят завладеть недвижимостью актрисы. По словам друга семьи Ивана Николаева, навещавшего их в последние годы, "у них не было другого выхода".

"Светлана Афанасьевна — человек пожилой, ей давно не нужна публичность. Очень хорошо, что в последние годы она нашла общий язык с сыном Алексеем, с внучкой. Я поддерживал её, когда она со всеми рассорилась. Теперь в их семье мир да покой. Мы с ней виделись меньше года назад в её новой квартире. Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила", — признался он.