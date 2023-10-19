Не узнаёт друзей: Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная стремительно теряет память из-за деменции
Светлану Светличную поместили в психбольницу из-за новых симптомов деменции
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Звезда "Бриллиантовой руки" и "Стряпухи" Светлана Светличная, страдающая от деменции и недавно заболевшая пневмонией, всё стремительнее теряет память. Как пишет kp.ru, вот уже полгода она проходит лечение в психиатрической больнице: если раньше родные справлялись с ней, то сейчас у актрисы появились новые симптомы — перепады настроения, подозрительность и навязчивые идеи сбежать.
Однако это не значит, что Светличная не ладит с родственниками, а те якобы хотят завладеть недвижимостью актрисы. По словам друга семьи Ивана Николаева, навещавшего их в последние годы, "у них не было другого выхода".
"Светлана Афанасьевна — человек пожилой, ей давно не нужна публичность. Очень хорошо, что в последние годы она нашла общий язык с сыном Алексеем, с внучкой. Я поддерживал её, когда она со всеми рассорилась. Теперь в их семье мир да покой. Мы с ней виделись меньше года назад в её новой квартире. Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила", — признался он.
Напомним, Светлана Светличная страдает деменцией. Ещё в 2021 году она, признавались её друзья, теряла цепочку событий и не узнавала старых знакомых. А совсем недавно актриса и вовсе заболела пневмонией. Благо, диагноз поставили вовремя и жизни звезды "Бриллиантовой руки" ничего не угрожает.