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19 октября, 10:38

Не узнаёт друзей: Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная стремительно теряет память из-за деменции

Светлану Светличную поместили в психбольницу из-за новых симптомов деменции

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Звезда "Бриллиантовой руки" и "Стряпухи" Светлана Светличная, страдающая от деменции и недавно заболевшая пневмонией, всё стремительнее теряет память. Как пишет kp.ru, вот уже полгода она проходит лечение в психиатрической больнице: если раньше родные справлялись с ней, то сейчас у актрисы появились новые симптомы — перепады настроения, подозрительность и навязчивые идеи сбежать.

Однако это не значит, что Светличная не ладит с родственниками, а те якобы хотят завладеть недвижимостью актрисы. По словам друга семьи Ивана Николаева, навещавшего их в последние годы, "у них не было другого выхода".

"Светлана Афанасьевна — человек пожилой, ей давно не нужна публичность. Очень хорошо, что в последние годы она нашла общий язык с сыном Алексеем, с внучкой. Я поддерживал её, когда она со всеми рассорилась. Теперь в их семье мир да покой. Мы с ней виделись меньше года назад в её новой квартире. Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила", признался он.

Подруга актрисы Светличной рассказала о её страшном диагнозе

Подруга актрисы Светличной рассказала о её страшном диагнозе

Напомним, Светлана Светличная страдает деменцией. Ещё в 2021 году она, признавались её друзья, теряла цепочку событий и не узнавала старых знакомых. А совсем недавно актриса и вовсе заболела пневмонией. Благо, диагноз поставили вовремя и жизни звезды "Бриллиантовой руки" ничего не угрожает.

Матвей Константинов
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