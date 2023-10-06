Актриса Светлана Светличная заболела пневмонией

У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной диагностировали пневмонию. По данным SHOT, актриса проходит лечение в психиатрическом стационаре Гиляровского, куда была госпитализирована около года назад.

Телеграм-канал уточняет, что 83-летняя звезда "Бриллиантовой руки" жаловалась на боли в груди. Рентген показал признаки правосторонней пневмонии. Пока болезнь не запущена, состояние актрисы оценивается как стабильное. Сейчас Светличная проходит курс лечения.

Невестка актрисы Ольга Ивашева заявила SHOT, что Светлана Афанасьевна чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. Также, по словам Ивашевой, в клинике насильно её никто не удерживает.