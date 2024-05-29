Путин: Главная работа над нацпроектами ведётся не в кабинетах, а на местах

Основная работа над выполнением целей нацпроектов ведётся не в кабинетах, а на местах. На это обратил внимание президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета в Кремле.

Определяющую роль, по словам российского лидера, здесь играют усилия региональных и муниципальных команд, а также предпринимателей и общественных объединений.

"Главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведётся, конечно, не в кабинетах. Она идёт на местах — в субъектах Федерации, в наших городах и посёлках", — подчеркнул президент.

Новые нацпроекты, по словам главы государства, должны быть составлены и скоординированы между собой до конца лета.