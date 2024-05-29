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Регион
29 мая, 13:58

Путин: Главная работа над нацпроектами ведётся не в кабинетах, а на местах

Основная работа над выполнением целей нацпроектов ведётся не в кабинетах, а на местах. На это обратил внимание президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета в Кремле.

Определяющую роль, по словам российского лидера, здесь играют усилия региональных и муниципальных команд, а также предпринимателей и общественных объединений.

"Главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведётся, конечно, не в кабинетах. Она идёт на местах — в субъектах Федерации, в наших городах и посёлках", подчеркнул президент.

Новые нацпроекты, по словам главы государства, должны быть составлены и скоординированы между собой до конца лета.

Путин призвал немедленно приступать к работе по национальным проектам
Путин призвал немедленно приступать к работе по национальным проектам

Напомним, что в ходе Послания Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин объявил о старте пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных". Реализация национальных проектов в России проводится с 2018 года. Тогда был подписан указ о первых 12 проектах в области демографии, экологии, здравоохранения, образования, городской среды и других сфер жизни.

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Life.ru

Марина Калегина
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