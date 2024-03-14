Путин призвал немедленно приступать к работе по национальным проектам

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство немедленно приступать к реализации задач, озвученных в Послании Федеральному собранию. Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабмина.

Путин также обратил внимание на важность обеспечения детального планирования всех элементов каждого национального проекта.

"Такое планирование должно объединять в одной логике действия всех уровней власти, от федерального до муниципального, всю работу — от принятия стратегических решений до их практического воплощения в конкретном населённом пункте", — сказал российский лидер.