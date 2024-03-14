Путин призвал немедленно приступать к работе по национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство немедленно приступать к реализации задач, озвученных в Послании Федеральному собранию. Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабмина.
Путин также обратил внимание на важность обеспечения детального планирования всех элементов каждого национального проекта.
"Такое планирование должно объединять в одной логике действия всех уровней власти, от федерального до муниципального, всю работу — от принятия стратегических решений до их практического воплощения в конкретном населённом пункте", — сказал российский лидер.
По его словам, нужно также учитывать уже имеющийся у правительства опыт и на его основе выстраивать систему управления национальными проектами, использовать цифровые инструменты контроля по их реализации и опираться на мнение граждан. Путин подчеркнул, что все нацпроекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития. Он дополнил, что значимую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты страны.
В ходе совещания президент также отметил, что инфляция в России сокращается, только за первые две недели марта показатели роста цен ушли в ноль. А рост экономики за январь составил 4,6%. Напомним, 29 февраля Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Помимо ряда важнейших заявлений на внешнеполитические и социально-экономические темы российский лидер анонсировал сразу несколько новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных".
Kremlin.ru