Путин: Инфляция сокращается, за первые недели марта ушла в ноль

Инфляция в России сокращается, только за первые две недели марта показатели роста цен ушли в ноль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по реализации идей, озвученных в послании Федеральному Собранию.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с правительством по реализации идей, озвученных в послании Федеральному Собранию. Видео © Life.ru

По его словам, рост экономики за январь составил 4,6%. За февраль рост цен сократился, инфляция стабилизировалась, а за первые пару недель марта месяца вообще "ушла в ноль".

"Понятно, что за пару недель это все волатильно, но тем не менее!.. У нас база создана, устойчивая, надёжная, а тенденции, которые наблюдаем в экономике... дают основания полагать, что планы, предложенные в рамках Послания, они вполне реализуемы. И к работе этой нужно преступать немедленно!" — подчеркнул глава государства.