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14 марта, 13:49

Путин: Инфляция сокращается, за первые недели марта ушла в ноль

Инфляция в России сокращается, только за первые две недели марта показатели роста цен ушли в ноль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по реализации идей, озвученных в послании Федеральному Собранию.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с правительством по реализации идей, озвученных в послании Федеральному Собранию. Видео © Life.ru

По его словам, рост экономики за январь составил 4,6%. За февраль рост цен сократился, инфляция стабилизировалась, а за первые пару недель марта месяца вообще "ушла в ноль".

"Понятно, что за пару недель это все волатильно, но тем не менее!.. У нас база создана, устойчивая, надёжная, а тенденции, которые наблюдаем в экономике... дают основания полагать, что планы, предложенные в рамках Послания, они вполне реализуемы. И к работе этой нужно преступать немедленно!" — подчеркнул глава государства.

Названа самая обсуждаемая тема после Послания Путина
Названа самая обсуждаемая тема после Послания Путина

Напомним, 29 февраля Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Речь главы государства стала самой продолжительной за историю формата — два часа шесть минут. Помимо ряда важнейших заявлений на внешнеполитические и социально-экономические темы, российский лидер анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных".

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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