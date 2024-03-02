Названа самая обсуждаемая тема после Послания Путина

Национальный проект "Семья" стал самым обсуждаемым в социальных сетях по итогам Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, говорится в исследовании Brand Analytics. Указывается, что это свидетельствует о высокой поддержке россиянами данной инициативы.

В свою очередь, наибольший интерес пользователей соцсетей вызвала тема развития социальной инфраструктуры: реконструкция объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных объектов и строительство новой транспортной инфраструктуры. Далее следует тема изменения фискальной системы, что преимущественно обсуждали в бизнес-среде.

"Тема улучшения уровня жизни населения — третья по объёму упоминаний. Людям сложно спрогнозировать, как объявленные меры поддержки реально скажутся на их уровне жизни к 2030 году", — приводит исследование ТАСС.

Кроме того, выяснили в Brand Analytics и то, какие темы Послания обсуждали россияне разных поколений. Оказалось, что граждане в возрасте 18–24 лет и 25–34 лет больше всего интересовались национальным проектом "Молодёжь России", в то время как "Экономика данных" больше обсуждалась у аудитории младше 18 лет. Указывается, что она уже связывает свою жизнь с информационными технологиями. Также этим нацпроектом интересовались наши сограждане в возрасте 35–44 лет, которые больше остальных вовлечены в процессы цифровой трансформации. В свою очередь, россияне старше 55 лет проявили интерес к нацпроекту "Кадры".

К слову, молодёжь в принципе проявила немалый интерес к Посланию главы государства. Так, среди обсуждающих речь президента по каждой теме было не менее 15% участников в возрасте до 34 лет, а среди обративших внимание на нацпроект "Молодёжь" — 34%.