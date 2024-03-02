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2 марта, 11:32

Названа самая обсуждаемая тема после Послания Путина

Brand Analytics: Нацпроект "Семья" стал самым обсуждаемым после Послания Путина

Национальный проект "Семья" стал самым обсуждаемым в социальных сетях по итогам Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, говорится в исследовании Brand Analytics. Указывается, что это свидетельствует о высокой поддержке россиянами данной инициативы.

В свою очередь, наибольший интерес пользователей соцсетей вызвала тема развития социальной инфраструктуры: реконструкция объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных объектов и строительство новой транспортной инфраструктуры. Далее следует тема изменения фискальной системы, что преимущественно обсуждали в бизнес-среде.

"Тема улучшения уровня жизни населения — третья по объёму упоминаний. Людям сложно спрогнозировать, как объявленные меры поддержки реально скажутся на их уровне жизни к 2030 году", — приводит исследование ТАСС.

Кроме того, выяснили в Brand Analytics и то, какие темы Послания обсуждали россияне разных поколений. Оказалось, что граждане в возрасте 18–24 лет и 25–34 лет больше всего интересовались национальным проектом "Молодёжь России", в то время как "Экономика данных" больше обсуждалась у аудитории младше 18 лет. Указывается, что она уже связывает свою жизнь с информационными технологиями. Также этим нацпроектом интересовались наши сограждане в возрасте 35–44 лет, которые больше остальных вовлечены в процессы цифровой трансформации. В свою очередь, россияне старше 55 лет проявили интерес к нацпроекту "Кадры".

К слову, молодёжь в принципе проявила немалый интерес к Посланию главы государства. Так, среди обсуждающих речь президента по каждой теме было не менее 15% участников в возрасте до 34 лет, а среди обративших внимание на нацпроект "Молодёжь" — 34%.

Почему после Послания Путина Запад сам себе поставил диагноз
Почему после Послания Путина Запад сам себе поставил диагноз

Напомним, 29 февраля Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Речь главы государства стала самой продолжительной за историю формата — два часа шесть минут. Помимо ряда важнейших заявлений на внешнеполитические и социально-экономические темы, российский лидер анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных".

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Матвей Константинов
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