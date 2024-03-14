Белоусов: Россия к 2030 году должна войти в топ-4 экономик мира

Россия к 2030 году должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира, при этом уже сегодня экономика РФ занимает пятое место по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Расчёты показывают, что Россия может стать четвёртой экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3% в год. В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%", — подчеркнул Белоусов.