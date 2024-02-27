Белоусов: РФ вопреки санкциям уверенно сохраняет позиции в топ-5 экономик мира

Россия, несмотря на многочисленные западные санкции и пандемию коронавируса, уверенно входит в топ-5 стран по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности. Соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Несмотря на ковид, на санкции <...> Россия достаточно уверенно двигалась в рейтинге мировых держав, и сегодня она заняла место в пятёрке ведущих стран мира по объёму ВВП по паритету покупательной способности", — сказал он, выступая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

Как отметил Белоусов, одним из важнейших факторов, почему этого удалось добиться, стало последовательное улучшение предпринимательского климата в нашей стране.