Белоусов: РФ вопреки санкциям уверенно сохраняет позиции в топ-5 экономик мира
Россия, несмотря на многочисленные западные санкции и пандемию коронавируса, уверенно входит в топ-5 стран по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности. Соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Несмотря на ковид, на санкции <...> Россия достаточно уверенно двигалась в рейтинге мировых держав, и сегодня она заняла место в пятёрке ведущих стран мира по объёму ВВП по паритету покупательной способности", — сказал он, выступая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.
Как отметил Белоусов, одним из важнейших факторов, почему этого удалось добиться, стало последовательное улучшение предпринимательского климата в нашей стране.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рост российской экономики в 2023 году обогнал среднемировые значения. Глава государства обратил внимание на то, что уровень ВВП увеличился на 3,6%. Примечательно, что в мире этот показатель в среднем составляет лишь 3%, а экономика развитых государств и вовсе растёт лишь на 1,5%.
ТАСС / Михаил Синицын