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Регион
29 мая, 14:10

Путин призвал не забывать, что ключевые для РФ задачи сейчас решаются на фронте

Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Основные задачи страны сейчас решаются в зоне спецоперации, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Совета по национальным проектам.

"Мы с вами знаем, у всех на слуху: основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать!" сказал глава государства.

Путин: Российские бойцы в зоне СВО знают, что их поддерживает вся страна
Путин: Российские бойцы в зоне СВО знают, что их поддерживает вся страна

Путин также привёл властям в пример бойцов, сражающихся на передовой в зоне СВО. По его словам, чиновники должны постоянно и напряжённо трудиться, следуя примеру военных на передовой.

Александра Вишнякова
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