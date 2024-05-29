Путин призвал не забывать, что ключевые для РФ задачи сейчас решаются на фронте
Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Основные задачи страны сейчас решаются в зоне спецоперации, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Совета по национальным проектам.
"Мы с вами знаем, у всех на слуху: основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать!" — сказал глава государства.
Путин также привёл властям в пример бойцов, сражающихся на передовой в зоне СВО. По его словам, чиновники должны постоянно и напряжённо трудиться, следуя примеру военных на передовой.