Путин рассказал, в чём заключается гарантия победы России в СВО

Работа российского оборонно-промышленного комплекса должна всегда быть на шаг впереди врага, в этом и заключается гарантия победы РФ в специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК в субботу, 25 мая.

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями предприятий ОПК. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Ваши специалисты, да и вы сами всё время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России. Как только мы опережаем хотя бы на полшага — всё, эффективность кратно возрастает, просто кратно!" — добавил Путин.

По словам президента РФ, важно эффективнее использовать ресурсы "народного ОПК" и дать ему возможность для наращивания продукции, а лучшие образцы оперативно принимать на вооружение. Также Путин обратил внимание на диверсификацию производства на оборонных предприятиях, в том числе выпуска гражданской высокотехнологичной продукции. Как пояснил российский лидер, решение данной задачи необходимо для закрепления кадров и повышения стабильности ОПК.