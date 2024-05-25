Путин в подмосковном Королёве встретится с главами предприятий ОПК

Российский лидер Владимир Путин днём в субботу, 25 мая, приехал в подмосковный город Королёв, где на территории головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) состоится его встреча с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Планируется, что в совещании будут участвовать, в частности, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь СБ Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и его заместитель Алексей Криворучко. Также на встрече появятся помощник российского лидера Алексей Дюмин, руководитель Минпромторга Антон Алиханов и глава Минфина Антон Силуанов.

Приглашены генеральный директор Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха, главы ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин и АО "Технодинамика" Игорь Насенков. Кроме того, на заседании будут присутствовать гендиректоры концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, КТРВ Борис Обносов, Уралвагонзавода Александр Потапов, Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков, Научно-производственной организации (НПО) "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев, Объединённой приборостроительной корпорации Сергей Сахненко, Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, а также руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов.

После совещания Путин осмотрит производственные объекты, в частности сборочный цех и центр наземных испытаний. Также ему продемонстрируют изделия класса "воздух – поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух – воздух" большой дальности и авиабомбы разных калибров, которые оснащены универсальным модулем планирования и коррекции.