Путин призвал сделать больше для развития оборонных отраслей производства

В среду, 15 мая, российский лидер Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это первое подобное мероприятие после формирования нового кабмина. В нём участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, руководитель Минпромторга Антон Алиханов, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и секретарь этого органа Сергей Шойгу, а также помощник президента Алексей Дюмин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Путин проводит совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе встречи Путин, в частности, указал на окончание процесса образования нового состава правительства. Кроме того, президент РФ поручил сделать ещё больше для укрепления оборонных отраслей производства.