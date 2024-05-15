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15 мая, 13:54

Путин призвал сделать больше для развития оборонных отраслей производства

Путин провёл первое совещание по ОПК после формирования нового правительства

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса 15 мая. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса 15 мая. Обложка © Kremlin.ru

В среду, 15 мая, российский лидер Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это первое подобное мероприятие после формирования нового кабмина. В нём участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, руководитель Минпромторга Антон Алиханов, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и секретарь этого органа Сергей Шойгу, а также помощник президента Алексей Дюмин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Путин проводит совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе встречи Путин, в частности, указал на окончание процесса образования нового состава правительства. Кроме того, президент РФ поручил сделать ещё больше для укрепления оборонных отраслей производства.

"Нужно обеспечить потребности Вооружённых сил России для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения специальной военной операции. При этом нужно без всяких преувеличений ещё больше сделать — сделано немало, нужно ещё больше сделать — для развития оборонных отраслей производства", — призвал Путин.

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Ранее президент России представил главу Минобороны Андрея Белоусова командующим войсками военных округов. Также глава государства поблагодарил предыдущего министра Сергея Шойгу за его работу по строительству ВС РФ.

Никита Осипов
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