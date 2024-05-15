Путин поблагодарил Шойгу за его работу по строительству ВС РФ на посту главы Минобороны
Путин поблагодарил Шойгу за работу по созданию "нового облика" ВС России
Президент России Владимир Путин поблагодарил Сергея Шойгу за работу, проделанную на посту министра обороны. Глава государства отметил, что Вооружённые силы (ВС) РФ приобрели новый облик.
Путин поблагодарил Шойгу за работу, проделанную на посту министра обороны. Видео © Life.ru
"Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству ВС РФ, по приданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создаётся в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооружённой борьбы", — отметил президент на встрече с командующими войсками военных округов.
Как ранее сообщал Life.ru, Шойгу уходит на должность секретаря Совбеза, где он будет курировать работу Федеральной службы ВТС. Новым министром обороны Путин назначил Андрея Белоусова. В Кремле объяснили этот шаг необходимостью инноваций в военном ведомстве.
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