Путин поблагодарил Шойгу за его работу по строительству ВС РФ на посту главы Минобороны

"Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству ВС РФ, по приданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создаётся в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооружённой борьбы", — отметил президент на встрече с командующими войсками военных округов.