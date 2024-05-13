Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не возглавлять службу
Сергей Шойгу. Обложка © пресс-служба президента РФ / Александр Казаков
Экс-министр обороны Сергей Шойгу на посту секретаря Совета Безопасности России будет куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не её непосредственным руководителем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", — сказал представитель Кремля.
Главой федеральной службы остаётся Дмитрий Шугаев. Ранее ФСВТС вывели из подчинения Министерству обороны РФ. Теперь она напрямую подчиняется президенту страны.
Как сообщал Life.ru, 12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова новым министром обороны России. Сергея Шойгу глава государства назначил секретарём Совбеза. В Кремле пояснили, что решение президента продиктовано необходимостью инноваций в военном ведомстве. Новая должность экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева станет известна позднее.