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13 мая, 18:25

Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не возглавлять службу

Сергей Шойгу. Обложка © пресс-служба президента РФ / Александр Казаков

Сергей Шойгу. Обложка © пресс-служба президента РФ / Александр Казаков

Экс-министр обороны Сергей Шойгу на посту секретаря Совета Безопасности России будет куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не её непосредственным руководителем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", — сказал представитель Кремля.

Главой федеральной службы остаётся Дмитрий Шугаев. Ранее ФСВТС вывели из подчинения Министерству обороны РФ. Теперь она напрямую подчиняется президенту страны.

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Как сообщал Life.ru, 12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова новым министром обороны России. Сергея Шойгу глава государства назначил секретарём Совбеза. В Кремле пояснили, что решение президента продиктовано необходимостью инноваций в военном ведомстве. Новая должность экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева станет известна позднее.

Никита Никонов
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