Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не возглавлять службу

Экс-министр обороны Сергей Шойгу на посту секретаря Совета Безопасности России будет куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не её непосредственным руководителем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", — сказал представитель Кремля.