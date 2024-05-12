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12 мая, 18:51

Песков объяснил, почему Путин решил назначить главой МО РФ гражданского чиновника Белоусова

Песков объяснил изменения в руководстве Минобороны необходимостью инноваций

Андрей Белоусов. Фото © ТАСС/POOL/Владимир Астапкович

Андрей Белоусов. Фото © ТАСС/POOL/Владимир Астапкович

Президент России Владимир Путин решил назначить главой Минобороны гражданского чиновника — бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова — для внедрения инноваций. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Важно отметить, что сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, максимально оперативного внедренчества, и поэтому, естественно, на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек", — отметил представитель Кремля.

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Песков напомнил, что Белоусов очень успешно возглавлял Минэкономразвития РФ, был помощником по экономическим вопросам, а в предыдущем кабмине занимал пост первого вице-премьера. В связи с этим он подчеркнул, что сегодня важно "вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента".

Напомним, сегодня, 12 мая, в Совет Федерации поступили предложенные президентом кандидатуры на должности министров силового блока и ряда ведомств. Так, по предложению Путина Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить Андрея Белоусова. О других назначениях читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
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