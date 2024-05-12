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12 мая, 18:39

Шойгу назначен секретарём Совбеза РФ вместо Патрушева

Сергей Шойгу на Параде Победы 9 Мая 2024 года. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Сергей Шойгу на Параде Победы 9 Мая 2024 года. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Николая Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ. На его должность назначен экс-глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.

Другим указом Путин назначил Шойгу секретарём Совета Безопасности Российской Федерации.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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Напомним, сегодня, 12 мая, в Совет Федерации поступили предложенные президентом кандидатуры на должности министров силового блока и ряда ведомств. Так, по предложению Путина, Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить Андрея Белоусова. О других назначениях читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
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