Шойгу назначен секретарём Совбеза РФ вместо Патрушева

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Николая Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ. На его должность назначен экс-глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.

Напомним, сегодня, 12 мая, в Совет Федерации поступили предложенные президентом кандидатуры на должности министров силового блока и ряда ведомств. Так, по предложению Путина, Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить Андрея Белоусова. О других назначениях читайте на Life.ru.