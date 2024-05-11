Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства 11 мая, 15:28 Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства, как того требует конституция страны. Первым вице-премьером по вопросам промышленности предлагается утвердить Дениса Мантурова.

"Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чём говорится в новом майском указе, подписанном президентом", — отметил пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков.

Учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, в новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев, в последние годы возглавлявший Министерство транспорта, а до этого одну из крупнейших отечественных авиакомпаний.

В связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза. Теперь ему предлагается вверить сферы сельского хозяйства, АПК, экологии. Курировать экономический блок предложено поручить Александру Новаку, ранее этим занимался Андрей Белоусов.

"Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов", — уточнил Беляков.

Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику. К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодёжь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ и издательской деятельности.

Татьяна Голикова должна остаться куратором деятельности Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Также в сферу её ведения войдёт Федеральное агентство по делам национальностей. Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.

Что касается министерского блока, то там возможны следующие изменения: министром транспорта может стать губернатор Курской области Роман Старовойт, министром промышленности и торговли — губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а министром энергетики выдвинут губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Свои посты в новом составе правительства могут сохранить: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

Напомним, правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина. Сейчас формируется новый кабмин. Депутаты Госдумы уже утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России по предложению Путина. За него проголосовало 375 парламентариев, 57 воздержались, против не проголосовал никто. Также Мишустина в должности председателя утвердил и российский лидер.

Авторы Татьяна Миссуми