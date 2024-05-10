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10 мая, 13:23

Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России

Михаил Мишустин. Фото © Государственная дума

Михаил Мишустин. Фото © Государственная дума

Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За проголосовали 375 парламентариев, 57 воздержались, против не проголосовал никто.

Мишустин поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры и отметил, что таким образом они поддержали решение президента РФ Владимира Путина.

В заседании помимо парламентариев приняли участие представители делового сообщества, профсоюзов, Академии наук, ведущих российских вузов, а в режиме видео-конференц-связи за ходом обсуждения следили представители законодательных органов регионов. В ходе заседания Мишустин назвал основой для работы правительства на ближайшие шесть лет цели, озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Также он заявил о намерении кабмина сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Мишустин анонсировал и создание реестра льготников до конца 2024 года.

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Андрей Бражников
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