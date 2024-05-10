Мишустин обещал бюджетникам новую модель оплаты труда

Правительству России предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Об этом сообщил кандидат на должность главы кабмина Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.

"По поручению главы государства предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Сначала в пилотных регионах. Затем масштабировать её на всю страну. Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд", — сказал политик.