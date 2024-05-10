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10 мая, 13:16

Мишустин обещал бюджетникам новую модель оплаты труда

Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Правительству России предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Об этом сообщил кандидат на должность главы кабмина Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.

"По поручению главы государства предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Сначала в пилотных регионах. Затем масштабировать её на всю страну. Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд", — сказал политик.

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Напомним, президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию поручил разработать и опробовать новую модель оплаты труда бюджетников. Тогда он отметил несправедливость разницы в зарплатах в разных регионах. Российский лидер дал поручение уже в 2025 году отработать новую модель, а к 2026-му — внедрить решение для всей страны.

Александра Мышляева
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