Путин: Важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных наук в вузах
Владимир Путин. © ТАСС / Метцель Михаил
Важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в высших учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что с 1 сентября этого года соответствующий проект начнут реализовывать в пилотном режиме.
"В Послании была поставлена задача повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Не нужно, мне кажется, объяснять, насколько это важно", — сказал Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию страны Путин поручил кабмину разработать и опробовать новую модель оплаты труда бюджетников, отметив несправедливость в разрыве зарплат в разных регионах. В 2025 году правительству необходимо отработать это в рамках пилотных проектов субъектов Федерации, а к 2026-му — принять окончательное решение для всего государства.