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4 апреля, 11:25

Путин: Важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных наук в вузах

Владимир Путин. © ТАСС / Метцель Михаил

Владимир Путин. © ТАСС / Метцель Михаил

Важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в высших учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что с 1 сентября этого года соответствующий проект начнут реализовывать в пилотном режиме.

"В Послании была поставлена задача повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Не нужно, мне кажется, объяснять, насколько это важно", — сказал Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

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Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию страны Путин поручил кабмину разработать и опробовать новую модель оплаты труда бюджетников, отметив несправедливость в разрыве зарплат в разных регионах. В 2025 году правительству необходимо отработать это в рамках пилотных проектов субъектов Федерации, а к 2026-му — принять окончательное решение для всего государства.

Александра Мышляева
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