Путин: Важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных наук в вузах

Важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в высших учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что с 1 сентября этого года соответствующий проект начнут реализовывать в пилотном режиме.

"В Послании была поставлена задача повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Не нужно, мне кажется, объяснять, насколько это важно", — сказал Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).