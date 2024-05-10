Мишустин: Правительство планирует составить реестр льготников до конца 2024 года

Правительство России планирует до конца 2024 года составить список категорий граждан, которым положены льготы от государства. Реестр поможет упростить получение таким лицам назначенных пособий. Об этом сообщил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.

"До конца года мы планируем, я уже говорил об этом, завершить работу по формированию реестра граждан, которые нуждаются в предоставлении мер социальной помощи", — сказал политик на заседании в Госдуме.