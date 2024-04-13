Пенсионеры-дачники получат льготы: Самые актуальные меры поддержки в этом сезоне Начинается дачный сезон. Многие пенсионеры уезжают за город. При этом не все знают о положенных им льготах, а в этом году их достаточно много. За что пенсионеры могут не платить, а в каких случаях им положены компенсации? 12 апреля, 21:25 Юристы рассказали, какие льготы получат пенсионеры-дачники в этом году. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Кого освободят от уплаты членских взносов

Если дача находится в СНТ, то нужно уплачивать членские и при необходимости целевые взносы. Поступают они на расчётный счёт товарищества в порядке, который прописан в уставе СНТ.

— Размер взносов определяется на основании утверждённых общим собранием членов товарищества приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования. Составляется оно по правилам, установленным уставом товарищества (п. 9 ч. 1 ст. 8, ч. 1, 2, 3, 7.1, 8 ст. 14 Закона N 217-ФЗ). Что касается пенсионеров, то СНТ может установить льготы для пенсионеров и иных категорий лиц. Чаще встречаются льготы в виде сниженной платы за взносы в СНТ для пенсионеров и малоимущих. Для уточнения такой льготы следует обратиться в правление СНТ, к председателю, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко.

Кому положен льготный проезд

С апреля в регионах начинают запускать специальные дачные маршруты. По ним могут действовать дополнительные скидки на билеты, допустим 20%. При этом пенсионерам делают повышенные скидки. В целом все льготы на проезд значительно отличаются от региона к региону — и точные суммы надо уточнять на месте. Но в дачный сезон у пенсионеров могут появляться дополнительные льготы. К тому же в ряде регионов проезд и вовсе будет бесплатным.

Для дачников-льготников есть специальные проездные. Они действуют только на сезон. Стоимость и условия проезда могут различаться в зависимости от маршрута и вида транспорта.

Кому сократят выплаты за услуги ЖКХ

Многие пенсионеры уже в конце апреля уезжают на дачи и живут там несколько месяцев. Кто-то проводит за городом весь тёплый сезон вплоть до октября. В этом случае можно сэкономить на квартплате за городскую квартиру.

— Пенсионер может сделать перерасчёт, если не жил в квартире более пяти дней. В частности, за оплату вывоза мусора. Чтобы оформить перерасчёт, нужно доказать своё нахождение по другому адресу. Подтверждающим документом может стать, например, справка от председателя СНТ о том, что пенсионер жил на даче в определённое время, — пояснил эксперт по финансовым рынкам Николай Салабуто.

Какие налоги могут не платить пенсионеры

Для пенсионеров есть льготы по НДФЛ, налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам. Пенсионеры, которые получают государственную пенсию, могут не платить земельный налог с шести соток по одному участку (пп. 8 п. 5 ст. 391 НК РФ). Об этом рассказала Србуи Иващенко.

— Предоставление льготы не зависит от категории пенсионера, вида пенсии и органа, выдавшего документ, подтверждающий право на её получение. В частности, льгота распространяется на военных пенсионеров. А вот граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, права на льготу не имеют, — отметила Србуи Иващенко.

Для получения льготы пенсионеру стоит обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и документами, которые подтверждают его право на освобождение от выплаты (п. 10 ст. 396 НК РФ).

Если не подать такое заявление, налоговый орган предоставит льготу на основе имеющейся у него информации, начиная с налогового периода, в котором у пенсионера возникло право на льготу (п. 10 ст. 396 НК РФ).

— Есть и региональные льготы, в том числе по налогам. Чтобы узнать о них, обратитесь в инспекцию или воспользуйтесь электронным сервисом на сайте ФНС, — пояснила Србуи Иващенко.

Авторы Нина Важдаева