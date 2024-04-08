С 1 мая повысят пенсии: в чём особенность прибавки в этом году и сколько она составит С 1 мая повысят пенсии представителям определённых профессий. К тому же сделают доплаты к праздникам. Кто имеет право на прибавку и на сколько повысят пенсии? 7 апреля, 21:29 С 1 мая вырастут пенсии. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

С учётом норм федерального законодательства с 1 мая 2024 года пересчитают размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также пенсионерам из числа отдельных категорий работников угольной промышленности. Об этом сообщила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

— Доплаты членам лётных экипажей и работникам шахт пересчитывают регулярно, а точнее, четыре раза в году. Одна из дат планового перерасчёта — это как раз 1 мая. Стоит учесть, что доплата действует бессрочно. Перечисляют её автоматически к каждой пенсии. Лишь в том случае, если прекращается или приостанавливается выплата пенсии, прекращается или приостанавливается выплата и доплаты к ней. Бывает, что человек может предоставить дополнительные документы о стаже и среднемесячном заработке. Тогда они включаются в формулу по расчёту доплат и дают право на прибавку, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Надо отметить, что размер доплат у всех получателей разный. Зависит он от продолжительности специального стажа, размера зарплаты, а также от суммы взносов по дополнительным тарифам, которые поступили в бюджет Социального фонда от работодателей.

— Кроме того, с учётом действующего законодательства пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на сто процентов. Точнее, их пенсия повысится на 8134,88 рубля. Такую же сумму прибавки получат и люди, которым в мае 2024 года будет установлена I группа инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз эту прибавку не сделают, так как она была уже установлена при установлении инвалидности, — пояснила Оксана Красовская.

Перед майскими праздниками пенсионерам надо учитывать, что изменится график выплат. Люди, получающие деньги в начале месяца, получат перечисление в конце апреля. При этом пенсионеры, имеющие отношение ко Дню Победы и ВОВ, получат дополнительные выплаты в размере десяти тысяч рублей.

Кстати, доплаты делают не только на федеральном, но и на региональном уровне. Суммы различаются. Например, одни категории получателей могут рассчитывать на доплату в размере 3000 рублей, а другие — 50 000. Точные суммы выплат можно узнать в региональном отделении СФР.

Часть пенсионеров уже получили прибавку с 1 апреля. Это было третье крупное повышение выплат с начала года. В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров повысили на 7,5%. В феврале СФР проиндексировал на 7,4% ряд социальных выплат, которые получают пенсионеры. Повышенные пособия стали получать люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и ряд других льготников.

Авторы Нина Важдаева