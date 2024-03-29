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С 1 апреля сделают дополнительные прибавки к пенсии: Сколько они составят

С 1 апреля повысят разные категории пенсий. Одни выплаты вырастут на федеральном уровне и затронут получателей по всей стране, другие — на региональном. Юристы пояснили, в чём особенность апрельского повышения пенсий в этом году.

29 марта, 09:12
С 1 апреля повысят пенсии. Фото © Freepik

С 1 апреля повысят пенсии. Фото © Freepik

На сколько вырастут пенсии с 1 апреля

С 1 апреля повысят сразу несколько видов пенсий. Индексация затронет разные категории получателей социальных выплат.

— С 1 апреля 2024 года пройдёт индексация социальных пенсий. Прибавка составит 7,5%. Стоит выделить три вида пенсий, которые затронет прибавка. Первая социальная пенсия по старости. Вторая пенсия иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим установленного возраста. Третья пенсия гражданам из числа малочисленных народов Севера, рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Это далеко не полный перечень пенсий, которые повысят с 1 апреля. Так, увеличится социальная пенсия по инвалидности. Её получают инвалиды всех групп, не имеющие стажа, а также дети-инвалиды и инвалиды с детства. Повысят также пенсию по инвалидности военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Дети, которые потеряли одного или обоих родителей, а также дети умершей матери-одиночки получают пенсию по потере кормильца. Эту выплату тоже проиндексируют.

— Суммы всех этих пенсий различаются и зависят от разных факторов. Например, сейчас размер социальной пенсии по старости составляет 7153,33 рубля, а после 1 апреля она вырастет на 7,5%. Все эти прибавки сделают на федеральном уровне, но есть ещё и региональные индексации, — отметила юрист Елена Кузнецова.

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В каких регионах пенсионеров ждёт дополнительная прибавка с 1 апреля

Региональных прибавок с 1 апреля достаточно много. Юрист Оксана Красовская привела несколько примеров. В частности, в Орловской области с 1 апреля установлен коэффициент индексации 1,01. Он затрагивает ежемесячные выплаты, которые получают ветераны труда области, ветераны труда России, а также жертвы политических репрессий.

В Пермском крае повысят целый ряд выплат на 4,9%. Например, вырастет ЕДВ. Ежемесячную денежную выплату получают ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица. Повысят и ежегодную денежную выплату, которую раз в год получают ветераны труда Пермского края.

— Стоит отметить, что индексация социальных пенсий, которая пройдёт с 1 апреля, проводится в беззаявительном порядке. Отделение СФР доставит пенсию по графику с учётом повышения. Кстати, минимальный размер пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров не должен быть меньше регионального прожиточного минимума. Если же размер пенсии с учётом других положенных выплат окажется ниже, то устанавливается социальная доплата, — уточнили в Социальном фонде России.

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В СФР обратили внимание и ещё на один важный момент. Пенсионеры, получающие социальную пенсию и не имеющие на территории России подтверждённого регистрацией места жительства, должны ежегодно подтверждать постоянное проживание в РФ. Для этого нужно подавать соответствующее заявление.

Социальную пенсию получают люди, которые по каким-либо причинам не наработали страховой стаж. Она меньше страховой пенсии по старости. В то же время ситуацию можно исправить. Можно повысить выплаты, даже если не удалось наработать положенный стаж.

— Для получения права на страховую  пенсию по старости на общих основаниях женщинам в 60 лет и мужчинам в  65 необходимо выработать определённый стаж. Если не хватает  стажа, решить эту проблему  можно, самостоятельно перечислив добровольные страховые взносы в счёт будущей пенсии. Сделать это можно и за себя, и за другого человека, пояснили в СФР.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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