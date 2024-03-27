С 1 апреля сделать ремонт станет проще: Как изменятся законы и цены Вступают в силу новые правила, которые касаются проведения ремонта. При этом на стройрынке растёт спрос на работников и меняются цены на материалы. Появились нюансы, которые нужно учесть при ремонте. Какие законы начнут действовать с 1 апреля? 26 марта, 21:36 С 1 апреля изменятся правила проведения ремонта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Как изменятся расценки на услуги мастеров и цены на стройматериалы с 1 апреля

Строительные материалы будут либо дорожать, либо зафиксируются в цене. Такой прогноз сделал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По его оценкам, импортные материалы подорожают в среднем на 10–15%. Это произойдёт из-за усложнения цепочки параллельного импорта. В связи с отсутствием многих импортных отделочных материалов растёт спрос на отечественные. Следовательно, стоит ждать роста цен на отечественные отделочные материалы в среднем на 5%. Лаки, краски и прочая "химия" в среднем подорожают на 10%. Сильно подорожает подключение коммуникаций. Газ, свет, электричество прибавят в цене до 30%.

При этом зафиксируются в стоимости бетон, металл, брус — конструктивные материалы.

Не будут дорожать и услуги мастеров. Сохранятся расценки на стоимость работ сантехников, маляров, столяров. По словам Максима Лазовского, исключение составят лишь услуги разнорабочих и инженерные работы. Они могут немного подорожать — до 5%.

— А вот ситуация с разнорабочими и низкоквалифицированной рабочей силой иная. Сейчас многие компании сталкиваются с её оттоком. Для загородного сегмента это может быть решаемо локальными специалистами. У нас не такие объёмы работ. А вот для больших девелоперов ситуация может быть очень сложной, — добавил Лазовский.

Что изменится в законах с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года нужно учитывать новый порядок переустройства и перепланировки помещений. Вступят в силу изменения в Жилищный кодекс РФ и в ФЗ-218 "О государственной регистрации недвижимости". Об этом сообщил старший управляющий партнёр юридической компании GP Partners Петр Гусятников.

— Соответственно, сделать ремонт сейчас станет проще. Упрощается процедура согласования перепланировки. Важно, что в законе появились вполне определённые сроки. Раньше их не было — процесс согласования перепланировки мог затянуться на несколько месяцев, а то и дольше. Теперь же установлены чёткие сроки. Акт должен быть утверждён приёмочной комиссией в течение 30 дней, — добавил Петр Гусятников.

Он обратил внимание и ещё на одно новшество. Бывает, что собственник переводит жилое помещение в нежилое. Теперь органы местного самоуправления, которые проводят согласование перепланировки, должны самостоятельно отправить сведения в Росреестр. Причём сделать это они обязаны в течение пяти рабочих дней.

— Впрочем, стоит учитывать, что согласования теперь потребуют даже очень незначительные изменения. Например, расширение дверного проёма, чтобы установить двустворчатую дверь, демонтаж встроенных шкафов, выделение в комнате гардеробной. Одним словом, любые изменения границ и площади помещения, а также образование новых помещений, — добавил Петр Гусятников.

Оформить перепланировку станет проще. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Когда лучше покупать мебель и декор

Стоимость комплекта мебели, включающего кухонный гарнитур, распашной шкаф, кровать, тумбу под ТВ, по индивидуальным параметрам в 2024-м составит не менее 280 000 рублей. Речь в данном случае идёт о базовой компоновке, материалах, исполнении. Безусловно, многое будет зависеть от текущей экономической ситуации в стране и мире. Также в расчёт не берётся период покупки, поскольку ежемесячно продавцы проводят определённые стимулирующие акции. Об этом рассказал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

— В целом на 2024 год мы закладываем возможное удорожание в зависимости от конкретных товарных категорий на уровне 15%. Причинами вынужденного изменения цен, как и в прошлом году, остаются издержки на топливо, электроэнергию, возросшие в цене логистические издержки, а также рост цен у поставщиков фурнитуры и комплектующих для производственного оборудования. Одну из значимых ролей в росте цен, безусловно, играет курс валюты, используемой в расчётах с иностранными партнёрами. Ещё одним актуальным фактором роста становится повышение заработных плат, связанное с кадровым голодом. Работодатели вынуждены вводить дополнительные монетарные мотивации для сохранения наиболее ценных сотрудников, в том числе на производстве, — добавил Сергей Шихов.

При этом сейчас на рынке предпринимаются меры, чтобы сдерживать рост цен. Если же есть необходимость сэкономить на сезонных товарах, то лучше покупать их заранее. Например, вещи для обустройства зимнего отдыха — летом, а для летнего — зимой.

Авторы Нина Важдаева