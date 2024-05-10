Мишустин назвал Послание Путина Федеральному собранию базой работы правительства

Основой для работы правительства на ближайшие шесть лет должны стать цели, озвученные президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию. Такое заявление сделал кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.

"Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю Послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями", — сказал он во время выступления в Государственной думе.

Мишустин подчеркнул, что деятельность кабмина будет сосредоточена на нескольких основных направлениях. К ним он отнёс укрепление экономики, поддержание суверенитета в технологиях, продолжение цифровой трансформации, заботу о населении, поддержку семей с детьми, работу над ростом благосостояния россиян, а также над развитием регионов и соответствующей инфраструктуры.