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10 мая, 13:23

Мишустин назвал Послание Путина Федеральному собранию базой работы правительства

Основой для работы правительства на ближайшие шесть лет должны стать цели, озвученные президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию. Такое заявление сделал кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.

"Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю Послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями", сказал он во время выступления в Государственной думе.

Мишустин подчеркнул, что деятельность кабмина будет сосредоточена на нескольких основных направлениях. К ним он отнёс укрепление экономики, поддержание суверенитета в технологиях, продолжение цифровой трансформации, заботу о населении, поддержку семей с детьми, работу над ростом благосостояния россиян, а также над развитием регионов и соответствующей инфраструктуры.

Путин встретился с Мишустиным и объяснил его выдвижение в премьеры
Путин встретился с Мишустиным и объяснил его выдвижение в премьеры

Напомним, что российское правительство, возглавляемое Мишустиным, складывает свои полномочия после инаугурации Владимира Путина, состоявшейся 7 мая. Тем не менее глава государства считает, что Мишустин должен быть переизбран на свой пост, который занимал с января 2020 года. Он был предложен как кандидат на роль нового председателя правительства 10 мая рано утром. Также сегодня он приехал в Государственную думу, где у него запланирована встреча с представителями фракций ГД.

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Telegram / Правительство России

Юрий Лысенко
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